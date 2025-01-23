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Российский пилот попал авиабомбой в школу №2 в Судже

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  • 23.01.2025, 12:43
  • 4,014
Российский пилот попал авиабомбой в школу №2 в Судже

Момент взрыва показали на видео.

Российский пилот попал авиабомбой в школу №2 города Суджа в Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва, опубликована в соцсетях.

«Российская авиация бомбит Суджу в Курской области России: появилось видео, как бомба упала на школу №2. Напомним, что жителей из Суджи власти России так и не эвакуировали», - отмечает в комментарии автор публикации.

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