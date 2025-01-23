Российский пилот попал авиабомбой в школу №2 в Судже

Российский пилот попал авиабомбой в школу №2 в Судже1
- 23.01.2025, 12:43
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Момент взрыва показали на видео.
Российский пилот попал авиабомбой в школу №2 города Суджа в Курской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва, опубликована в соцсетях.
«Российская авиация бомбит Суджу в Курской области России: появилось видео, как бомба упала на школу №2. Напомним, что жителей из Суджи власти России так и не эвакуировали», - отмечает в комментарии автор публикации.