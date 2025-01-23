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На торги выставили товарные знаки сети «Буслік»

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  • 23.01.2025, 12:44
На торги выставили товарные знаки сети «Буслік»

Начальная цена лота — 74 280 рублей.

Товарные знаки некогда крупной сети товаров для детей выставили на аукцион. Информация об этом появилась на площадке ИПМ-торги, пишет OL.

Всего с молотка пустят 30 товарных знаков компании «ДПМ». Среди них несколько товарных знаков с наименованием сети, а также изображение аиста.

Начальная цена лота — 74 280 рублей. Минимальная цена — 70 566 рублей. Для участия в аукционе нужно оставить задаток в размере 10% от начальной цены.

Кроме этого, в случае покупки новому владельцу придется оплатить затраты организатора (200 рублей), а также затраты продавца (120 рублей).

Напомним, сеть «Буслік» прекратила свою работу в конце февраля 2024 года. А в апреле контрагенты подали иски к компании. В итоге компания — владелец сети ушла в банкротство. Общая сумма задолженности перед кредиторами составляла 30,8 млн рублей. А сумма активов — 16,7 млн рублей.

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