«Иначе эта отвратительная система работать не может»
- 23.01.2025, 12:45
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Белоруска рассказала о лицемерии режима.
Читательница сайта Charter97.org вместе с семьей переехала в Польшу, но даже в эмиграции ее не оставляет в покое режим Лукашенко:
— Мы сдаем нашу квартиру в аренду и своевременно платим налоги. Казалось бы, что еще нужно? Людей заставили уехать, а деньги с них все равно берете. Но нет. Эта мерзкая система действует по принципу — «а я вам еще и нас...ру».
К нашим арендаторам начали приходить с проверками. А это в сегодняшнее время пугает и напрягает людей. В первый раз пришли с заявлением, что ищут бывшую владелицу квартиры. Якобы за какое-то мошенничество.
Не прошло и полгода, как они пришли снова: мол, покажите условия аренды. Кстати, наш договор подходит к концу, и нас предупредили, что через месяц они придут снова.
Имеют ли они право проводить такие проверки? Это вопрос риторический, ведь законы их не интересуют. Но почему-то когда речь идет о налогах с аренды, сомнений нет — живи и плати. Но ведь им обязательно нужно создавать невыносимую ситуацию для арендаторов и собственников. Потому что иначе эта отвратительная система работать не может.