Сказки о российской экономике закончились

Сказки о российской экономике закончились1
- Сергей Фурса
- 23.01.2025, 12:53
- 2,534
Трамп выдвинул Путину ультиматум.
Да, там поначалу было о любви к России, о 60 млн погибших и прочая чепуха. Но… Дальше было «но"… А ведь мы знаем: все, что написано до «но", не имеет никакого значения.
Я хотел прийти, но очень важные дела отвлекли меня.
Я очень хотел сделать домашнее задание, но отключили свет.
Я хотел не пить сегодня, но…
Я люблю Россию, но если ты не пойдешь на сделку, я уничтожу твою экономику и заберу твой трон.
Все реверансы Путину, или России, или русскому народу были до «но». А после был ультиматум.
Либо ты идешь на сделку и отбрасываешь свои тупые требования капитуляции, либо я тебя порешу. Будет тебе экономический коллапс, санкции, тарифы и многое другое. Не заставляй меня это делать, Володя. Ты знаешь, я психованный и за себя не отвечаю. Тем более, Володя, ты же знаешь, что моим спонсорам нужно качать больше нефти, а на рынке места нет, твой дружаня Си угробил свою экономику и она не хочет больше нефти. А потому, чтобы я качал больше, ты должен качать меньше, потому что ты знаешь, что моя себестоимость – выше твоей, и я не смогу с тобой конкурировать по цене.
И такой подход не может не нравиться. Особенно учитывая все ожидания, имевшиеся от потенциального президенства Трампа.
Интересно, конечно, как будет реагировать Путин. Он же пацан и должен вести переговоры с позиции силы. А тут все сказки о «потемкинской деревне» российской экономики спустили в унитаз. Все рассказы о России, которая может воевать до бесконечности, перестали продаваться. Теперь скорее продается другая сторона, также не реалистичная, но другая, что через несколько месяцев Россия рухнет и хлеба не будет. Никакой позиции силы.
Что, неужели снова вытащит «Орешник» и будет мир пугать им и голой задницей?
Или российская пропаганда напишет только о том, что было до «но»?
Сергей Фурса, «Фейсбук»