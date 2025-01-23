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В Шкловском районе рыбак поймал щуку весом со среднюю собаку

  • 23.01.2025, 13:08
В Шкловском районе рыбак поймал щуку весом со среднюю собаку
иллюстративное фото

Это не первый такой улов в районе за последний месяц.

Рыбак Иван Подчезерцев поймал на Днепре в Шкловском районе щуку весом более 15 кг, пишет «Могилев.Онлайн».

По словам беларуса, удачная рыбалка у него случилась 21 января. Вместе с приятелем мужчина вытащил из воды щуку весом 15,3 кг.

Это не первый подобный улов на Шкловщине за последнее время. Так, тоже из Днепра местный житель недавно вытащил щуку весом 12,6 кг.

Чтобы вырасти до подобных размеров, этой хищной рыбе может понадобиться более десяти лет.

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