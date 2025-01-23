Беларусь накрыла волна вирусного гепатита А 23.01.2025, 13:13

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На полка белорусских магазинов появились опасные продукты.

В Беларуси заболеваемость вирусным гепатитом А за первые шесть месяцев 2024 года увеличилась в 7,5 раз, а к концу года этот показатель может быть еще выше. Одной из возможных причин роста заболеваемости могут быть продукты, импортированные из Африки или стран Ближнего Востока, где вирус широко распространен, пишет телеграм-канал «Белые халаты».

Гепатит А — это заболевание печени, которое распространяется через зараженную пищу или воду. Хотя болезнь и не переходит в хроническую форму, заболевание сопровождается тяжелыми симптомами и даже приводит к смертельным случаям. Например, в 2016 году Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 7134 случая смерти от гепатита А.

В прошлом году на конгрессе «Инфекционные болезни, микробиология и иммунология» одна из докладчиц, профессор Тамара Амвросьева, рассказала о резком росте в Беларуси заболеваемости гепатитом А:

если в 2023 году уровень составлял 0,89 случая на 100 тысяч населения, то за 6 месяцев 2024 года показатель вырос до 6,6 случаев на 100 тыс.человек. Профессор тогда предположила, что к концу 2024 года показатель заболеваемости может достичь 10 случаев на 100 тысяч населения.

Расследование этой ситуации, видимо, было проведено, но официально его результаты не публиковались. В то же время интересная информация содержится в статье, размещенной в сборнике тезисов к V Всероссийской конференции молодых ученых «Вирусные инфекции — от диагностики до клиники», которая прошла в Санкт-Петербурге 11-12 апреля 2024 года. Авторы этого текста — сотрудники Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии и Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Беларуси.

Согласно данным, собранным белорусскими специалистами, за последние пять лет вирус чаще всего распространялся через зараженные продукты питания (24,3%) и контактно-бытовым путем (21,5%), а реже — через воду (6,1%).

Подчеркивается, что в 2024 году возможное занесение вируса связано с импортом продуктов из регионов, где он распространен, например, из Африки и Ближнего Востока.

Одним из наиболее рискованных продуктов может быть фрукты, например, клубника. В Евросоюзе уже были случаи, когда клубника из Марокко была заражена вирусом гепатита А через полив посевов неочищенными сточными водами или через контакт с зараженными людьми.

Белорусские власти, по мнению авторов материала, недостаточно информируют население об опасности, что не дает людям возможности своевременно защититься. Вакцинация от гепатита А в Беларуси не является обязательной и проводится только в отдельных случаях по эпидемическим показаниям, например, после контакта с больным. В Минске бесплатно вакцинируют только детей в возрасте 18 и 24 месяцев.

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