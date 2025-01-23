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Пропагандист Соловьев истерит

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 23.01.2025, 13:20
  • 5,678
Пропагандист Соловьев истерит

Кто виноват?

Что представляет из себя российская ПВО наглядно все видят по последствиям регулярных и успешных атак украинских БПЛА в регионах. Настолько, что человек-лопата Беглов неделю назад издал постановление, запрещающее публиковать до конца Света года любую информацию о последствиях ударов беспилотников и работы ПВО в Петербурге.

В ряде регионов, например, в Ленинградской, Курской областях или Адыгеи еще в 2024-м приняли законы со штрафами от 5 до 100 тыс. р. за публикацию атак БПЛА.

Пропагандист Соловьев истерит, требуя еще больше цензуры и еще более жестких наказаний людей за видеофиксацию. При этом главный тв-лжец страны возмущается враньем чиновников и вопрошает, кто виноват (как обычно, не называя имен ни главковерха, ни министра обороны).

Как кто? Фотографирующие граждане!

Депутат от ЕР Буцкая еще в ноябре предложила федеральным законом запретить выкладывать фото/видео летящих/сбитых БПЛА и последствий поражения. Мол, чтобы враг не догадался о том, попал или нет, не смог использовать это для пропаганды.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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