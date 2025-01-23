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Соболенко вышла в финал Australian Open

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  • 23.01.2025, 13:23
  • 1,218
Соболенко вышла в финал Australian Open
Арина Соболенко

Белорусская теннисистка обыграла свою подругу в двух сетах.

В полуфинале Australian Open первая ракетка мира Арина Соболенко победила свою подругу Паулу Бадосу.

Матч завершился победой белоруски в двух сетах 6:4, 6:2.

Ключевой эпизод произошел в самом начале поединка: белорусская теннисистка отдала свою первую подачу после чего выиграла четыре гейма подряд и довела первый сет до победы — 6:4.

В финале 25 января Арину Соболенко ждет встреча с победительницей пары Ига СвентекМэдисон Киз.

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