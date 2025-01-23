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Как выглядит правда о белорусской детской медицине

  • Кирилл Иванов
  • 23.01.2025, 13:38
Как выглядит правда о белорусской детской медицине

Врача с 23-летним стажем и безупречной репутацией будут судить по народной статье.

«Это перед детьми Александр Лукашенко предстанет в образе доброго волшебника, а перед чиновниками — он строгий контролер. Ведь дороже здоровья нет ничего. А дороже детского — ничего в квадрате».

Это цитата из репортажа госпрессы, сделанного в самом конце 2024-го в Минской областной детской больнице. Так выглядит забота властей о здоровье маленьких белорусов в телевизоре.

А вот как дела обстоят в реальности. Спустя месяц после выхода в эфир пафосного репортажа в Первомайском суде Минска начнут судить Елену Шарафанович. Одного из лучших детских онкологов страны, которую благодарные родные маленьких пациентов называют «доктором от Бога».

Врача с 23-летним стажем и безупречной репутацией будут судить по народной статье за участие в протестах. И в том, что уникальный специалист, спасший не одну жизнь, сейчас наверняка находится в одном из следственных изоляторов, виноват тот самый «добрый волшебник и строгий контролер».

Тот самый, который решил удержать власть любой ценой, пустив в расход из чувства мести и страха врачей, учителей, предпринимателей, госслужащих. Всех тех, кто в 2020-м осмелился возразить ему и его окружению.

Кирилл Иванов, «Салiдарнасць»

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