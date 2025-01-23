Армения отказалась размораживать членство в ОДКБ 1 23.01.2025, 13:45

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Опубликован доклад Службы внешней разведки страны.

Армения не разморозит свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в текущем году. Это следует из публичного доклада Службы внешней разведки Армении, который опубликовало издание Armen Press.

«Мы считаем маловероятным, что в 2025 году причины, по которым Армения приостановила свое членство, изменятся. Исходя из этого, мы считаем, что престиж этой организации останется под большим вопросом и станет «пищей для размышлений» для других государств-членов», — говорится в документе.

В армянской разведке ожидают, что страны Южного Кавказа и за его пределами продолжат наращивать военные расходы, закупать вооружения и развивать военную промышленность.

Это увеличит «ассиметричные риски для государств с объективно небольшими запасами материальных и нематериальных ресурсов, таких как Армения».

Также в докладе отмечается, что в 2025 году вряд ли будет достигнуто «достаточно жизнеспособное решение», которое позволит установить стабильный и длительный мир между Россией и Украиной. В результате Москва и страны ЕС продолжат «политику активного вооружения, долгосрочной обороны и экономической автономии».

«При любом сценарии развития событий российско-украинский конфликт прямо или косвенно повлияет на обстановку в области безопасности Армении», — отметили в разведке. При этом там исключили начало нового военного конфликта с Азербайджаном. Однако в условиях отсутствия мирного договора с Баку «риск локальной напряженности и эскалации на границе будет сохраняться», говорится в докладе.

В августе прошлого года премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о заморозке участия Армении в ОДКБ. В то же время он отметил, что не может назвать точно дату, когда Ереван выйдет из организации. До этого Пашинян неоднократно критиковал ОДКБ за неоказание помощи в ходе военного конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. Он также называл организацию «союзом–пузырем», члены которого вместе с Баку «планировали войну» против Армении.

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