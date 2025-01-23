Эти данные запрещены в России Михаил Крутихин

23.01.2025, 14:07

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Такую конкуренцию российская нефть не выдержит.

Начнем, пожалуй, с запрещенных в России данных. Правительство не разрешает публиковать статистику добычи нефти, и не случайно: просачивающаяся сквозь запрет информация говорит о неуклонной тенденции падения этого показателя.

По расчетам Управления энергетической информации (EIA) американского минэнерго, где используют и те данные, которые российские власти отправляют в ОПЕК+, чтобы доложить о выполнении согласованных квот, в 2024 году среднесуточная добыча нефти в России (без учета конденсата и прочих примесей) составила 9.16 млн баррелей.

Для сравнения: в 2022 году этот объем равнялся 9,75 млн баррелей в сутки, что показывает снижение за два года примерно на 4%. А если взглянуть на показатель последнего месяца 2024 года, то получается, что в декабре Россия добывала всего по 8,98 млн баррелей нефти в сутки. График явно направлен вниз. Если в текущем году добыча останется на уровне декабря, то трехлетнее падение тянет больше, чем на 8%.

Давайте не будем ссылаться не то, что Россия якобы сокращает нефтедобычу намеренно, чтобы выполнить обещания, данные партнерам по альянсу ОПЕК+, и помочь им поддерживать мировые цены на приемлемо высоком уровне. Опросы менеджеров ведущих отечественных нефтяных компаний свидетельствует: добывают они столько, сколько могут, не обращая внимания на заявления правительственных чиновников об обязательствах перед картелем. Да, десятки промыслов закрываются, но не по воле ОПЕК+, а потому, что извлечение нефти там становится коммерчески нерентабельным, хотя арсенал технических средств для этого извлечения еще не исчерпан.

Посмотрим, как обстоят дела в Югре – Ханты-Мансийском автономном округе, откуда Россия получает 41% всей нефти. Вот что говорилось на конференции, организованной журналом «Георесурсы» в Сколкове:

Более 70% эксплуатируемых сегодня запасов относятся к категории трудноизвлекаемых.

Вовлекаемые в разработку запасы не в состоянии компенсировать сокращение добычи вследствие выработки высокопродуктивных зон и месторождений, находящихся на завершающих стадиях разработки.

Среднесуточный дебит новых добывающих скважин снизилась

с 43 тонн в 2006 году до 26 тонн в 2024 году.

Доля действующих скважин со среднесуточными дебитами меньше 5 тонн или обводненностью свыше 95% составила 60.3%.

Ситуация не внушает оптимизма. Надо заметить, что в Западной Сибири 70% нефти добывается сейчас из месторождений, открытых еще в советское время. Около 90% новых открытий - мелкие и мельчайшие залежи. Единичные крупные открытия на шельфе (Мадачагское в 2022 году и им. Р.У. Маганова на Каспии в 2023 году) требуют для разработки больших затрат и времени. Годовой прирост запасов нефти падает: в 2023 году он сократился на 31%.

Иногда чиновники, желающие сгладить впечатление от реальной картины, занимаются очковтирательством, выдавая отрицательные результаты геологоразведочных работ за новые открытия. Так, например, Минприроды объявило об открытии Южно-Тигянского нефтяного месторождения с запасами всего 7,3 млн тонн в районе бухты Нордвика на побережье моря Лаптевых. На самом деле «открытие» состоялось спустя 75 лет, так как поисково-разведочные скважины там бурились в 50-х годах прошлого столетия организацией «Главсевморпуть». Из-за незначительных притоков нефти геологи не решились тогда провести постановку месторождения на государственный баланс.

Новых крупных нефтедобывающих проектов в России не предвидится. За первую половину 2024 года в стране было открыто лишь пять новых нефтяных месторождений, заявил на Восточном экономическом форуме министр природных ресурсов Александр Козлов. Компании, не воодушевленные результатами геологоразведочных работ последних лет, фактически сворачивают работу по поиску коммерческих запасов нефти. В фокусе внимания остается поддержание добычи на действующих промыслах.

Делать это в российских условиях становится все труднее. Главный фактор для продолжения работы – коммерческая рентабельность, а она испытывает давление сразу с нескольких сторон.

Во-первых, растет себестоимость добычи. Каждый поднятый из недр баррель требует все больше бурения дополнительных скважин и боковых стволов, а также активных методов увеличения нефтеотдачи обводненного пласта.

Во-вторых, никаких налоговых льгот от правительства нефтяники уже не ждут и, наоборот, предполагают, что им придется больше платить государству, ведущему войну против соседей. Рост налогового бремени сильно сокращает объем запасов, которые пока можно реализовать с прибылью.

В-третьих, международные санкции ведут к повышению расходов на реализацию экспортной нефти: через скидки покупателям и через растущие тарифы на танкерные перевозки.

И в-четвертых, можно ждать падения мировых цен – главным образом из-за возможного краха картеля ОПЕК+ и выхода на рынок огромных объемов арабской нефти с низкой себестоимостью. Такую конкуренцию российская нефть не выдержит.

Есть все основания ожидать дальнейшего падения добычи нефти в России, и негативная тенденция может значительно ускориться уже в рамках одного года.

Михаил Крутихин, The Moscow Times

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