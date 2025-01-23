«Идеальный шторм»: пять главных ударов по российской экономике 1 23.01.2025, 14:25

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2025 год принесет Кремлю настоящие испытания.

Российская экономика смогла выдержать три года войны в Украине и западные санкции, но четвертый год принесет действительно суровые испытаниями. Экономисты называют прогноз на 2025 год «идеальным штормом», где сразу несколько негативных факторов действуют одновременно, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

«После нескольких лет очень сильной динамики экономика в 2025 может разочаровать», — отметил Дмитрий Полевой из АО «Астра Управление активами».

Экономические трудности подталкивают Путина к переговорам с президентом США Дональдом Трампом о завершении войны в Украине. 21 января Трамп заявил, что Путин «уничтожает Россию», и указал на высокий уровень инфляции в стране.

«Россия заинтересована в достижении дипломатического решения конфликта в Украине, исходя из экономических соображений», - заявил бывший заместитель председателя Центробанка Олег Вьюгин.

Reuters приводит пять ключевых вызовов для российской экономики в 2025 году:

Инфляция

Годовая инфляция в России достигла 9,5% в 2024 году, что обусловлено высокими военными расходами и расходами на национальную безопасность, которые, как ожидается, составят 41% от общих расходов государственного бюджета в 2025 году, государственными субсидиями по кредитам и стремительным ростом заработной платы на фоне нехватки рабочей силы.

За последние 15 лет инфляция была выше только в 2022 году, в первый год вторжения России, а также во время экономического кризиса 2014-2015, который был спровоцирован захватом Крыма.

Инфляция занимает первое место среди экономических проблем в опросах общественного мнения, при этом цены на основные продукты, такие как масло, яйца и овощи, в прошлом году показали двузначный рост.

Это влияет на доходы наиболее уязвимых групп, при этом реальные пенсии упали на 0,7% с января по ноябрь 2024 года. Центральный банк борется с инфляцией путем повышения процентных ставок, пишет Reuters.

Путин заявил, что процентная ставка не должна быть единственным инструментом борьбы с инфляцией, и призвал правительство обеспечить стабильное предложение товаров и услуг для сдерживания роста цен.

Высокие процентные ставки

В октябре Центральный банк Российской Федерации поднял процентные ставки до 21%, что стало самым высоким уровнем с первых лет правления Путина, когда страна сталкивалась с экономическим хаосом после распада СССР.

Критики считают, что высокие ставки вредят гражданским секторам экономики, в то время как сильно субсидируемый оборонный сектор остается нетронутым. Ведущие бизнесмены утверждают, что в большинстве отраслей инвестиции заморожены.

Высокие ставки повышают вероятность банкротств, особенно в таких уязвимых секторах, как недвижимость, где воздействие на рынок оказали меры по ограничению кредитования, включая отмену государственных субсидий на ипотеку.

Резкое снижение уровня экономического роста

Правительство России ожидает, что в 2025 году экономический рост замедлится до 2,5% с около 4% в 2024 году из-за мер по охлаждению перегретой экономики, в то время как Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост на уровне 1,4% в этом году.

Согласно оценкам проправительственного Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), значительная часть промышленных секторов, не относящихся к оборонной отрасли, демонстрирует стагнацию с 2023 года. Это создает риск возникновения высокой инфляции и экономической стагнации одновременно.

Ситуация осложняется острым дефицитом рабочей силы, вызванным тем, что сотни тысяч российских мужчин либо уходят в армию, либо покидают страну, что становится значительным препятствием для экономического роста.

Экономисты предупреждают, что продолжающееся финансирование оборонных секторов при нынешних темпах ведет к экономическим дисбалансам и может привести к рецессии и банкротствам.

Дефицит бюджета

В 2024 году дефицит бюджета России составил 1,7% от ВВП, в то время как Фонд национального благосостояния, главный источник финансирования дефицита, был исчерпан на две трети за три года войны.

Для сокращения дефицита до 0,5% ВВП в 2025 году правительство увеличило налоги, однако его доходы могут снизиться из-за введенных США дополнительных санкций, нацеленных на российский нефтегазовый сектор.

Некоторые экономисты считают, что у правительства не будет другого выбора, кроме как поднять налоги еще больше, если военные расходы останутся на прежнем уровне.

Падение курса рубля

Курс рубля в начале января достиг самого низкого уровня с марта 2022 года. Это произошло после нескольких месяцев колебаний, вызванных западными санкциями. Санкции ограничили международные операции России и усложнили поступление иностранной валюты.

Несмотря на то, что ослабление рубля способствует сокращению дефицита бюджета, в среднесрочной перспективе это приведет к росту инфляции, увеличив стоимость импортных товаров.Санкции изменили российский валютный рынок: китайский юань стал ведущей иностранной валютой, а торговля долларами и евро переместилась на внебиржевой рынок.

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