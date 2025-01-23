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«Это пыльца фей, вы не понимаете»

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  • 23.01.2025, 14:27
  • 2,726
«Это пыльца фей, вы не понимаете»

Жители Борисова показали хурму, которая продается в одном из магазинов.

Жители Борисова показали хурму, которая продается в одном из магазинов Борисова. Мнения пользователей Instagram разделились: одни назвали плесень «пыльцой фей», другие посоветовали отправить фото в санстанцию, пишет Ex-press.live.

Судя по ценнику, хурма продается в магазине «Светофор» за 4,87 рубля за килограмм.

Горожане активно высказали свои мнения о товаре:

«Почему в одном из магазинов? Практически во всех».

«Зато не вяжет».

«Супермаркеты раздают бесплатно продукты, у которых срок годности подходит к концу. Так как по закону после нельзя продавать. Но это не в Беларуси, здесь сгниет — не выбросят».

«Это пыльца фей, вы не понимаете».

«Это новый сорт) есть сыр с плесенью, а есть хурма с гнильцой))».

«Ничем не удивили, к сожалению. Тут так: лучше выкинем, чем цены скинем».

«Автору нужно было сразу с фото и в санстанцию! Пока мы сами не начнем себя вести правильно, по справедливости, нигде ее и не будет!»

«За 4,87 вполне себе…»

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