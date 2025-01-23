Эксперт: У России начались серьезные проблемы 23.01.2025, 14:32

1,918

Позиция Кремля изменится, если Вашингтон надавит.

То, что Дональд Трамп в речи в первый день своей каденции не упомянул прямо Украину и страну-агрессора Россию, свидетельствует о том, что он пока не имеет четкого плана или временных рамок, о которых мог бы говорить с уверенностью.

Однако Трамп имеет все необходимые инструменты влияния на Россию, и он это прекрасно понимает. Такое мнение высказал руководитель Центра общественной аналитики «Башня», глава Благотворительного фонда «Новая дорога» Валерий Клочок в интервью «Главреду».

«Относительно завершения войны, важно отметить, что в первый день каденции Трампа журналисты задали ему прямые вопросы по Украине, и его ответы были понятными и четкими. Тот факт, что Трамп не упомянул Россию и Украину в своей речи, свидетельствует о том, что он пока не имеет четкого плана или временных рамок, о которых мог бы говорить с уверенностью», - сказал Клочок.

По его словам, Трамп понимает, что публичная позиция Путина вроде бы выглядит однозначной по достижению максималистских целей, но на самом деле позиция России может измениться, если Трамп подключится к этому процессу. Это, собственно, и объясняет, почему Трамп пока не касался этой темы публично.

«Относительно успехов на Ближнем Востоке, Трамп говорит: «Да, есть». Но здесь возникает вопрос: успех для кого? Для Палестины и Трампа - возможно, но точно не для Израиля, ведь ситуация там крайне неприемлема для последнего. Похожая история может быть и в Украине. По Ближнему Востоку Трамп может говорить уверенно. Он понимает, что в отношении Панамы также имеет рычаги влияния, в частности чтобы вывести оттуда китайских инвесторов. И об этом он будет говорить с Си Цзиньпином. Но по Украине Трамп оставляет для себя временной лаг», - сказал руководитель Центра общественной аналитики «Вежа».

Он напомнил, что уже официальный глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что команда Трампа имеет видение того, как может завершиться война. Это предполагает прекращение горячей фазы конфликта и начало переговорного процесса, в рамках которого будут достигнуты компромиссы. На эти компромиссы, по их концепции, должны пойти обе стороны. Общая идея есть, но нужно четко очертить, как это будет выглядеть «на земле».

«Я не исключаю, что телефонный разговор между Трампом и Путиным может состояться в ближайшее время, буквально сегодня или завтра. Путин, точнее даже не он, а Си Цзиньпин, уже продемонстрировал, что готов влиять на Россию. С ним нужно говорить, но звонок Путину однозначно будет. Далее будет идти подготовка к саммиту, возможно, даже в формате США, Китай, Европейский Союз, Украина, Россия», - сказал Клочок.

Он отметил, что о временных рамках проведения такой встречи можно будет говорить конкретнее только после первого официального заявления, которое появится после телефонного разговора. Но то, что Трамп планирует позвонить Путину, уже, пожалуй, ни у кого не вызывает сомнений.

«Подтолкнуть Путина к переговорам будет достаточно легко. Как? Очень просто: «Если ты не сядешь за стол переговоров, я санкции не сниму». Даже ничего больше делать не нужно. Российская валютная выручка, которая застряла за границей, составляет около 30%. Эти цифры просто впечатляющие. В 2024 году Россия получила всего 70 миллиардов долларов валютных поступлений. Для экономики такого масштаба это невероятно мало, это почти ничего», - отметил Клочок.

Он отметил, что Трамп имеет все необходимые инструменты влияния на РФ, и он это прекрасно понимает.

«Здесь важно свести воедино несколько ключевых элементов: Китай, Европу со слабыми санкциями, Россию, Украину и, конечно, собственные интересы. Для Трампа это возможность поторговаться с Си, и все это понимают. Поэтому порядок действий, будет такой: сначала телефонный звонок Путину. Далее, несомненно, состоится разговор с Си Цзиньпином. Затем - разговор с Зеленским. И уже после этого мы можем выйти на организацию какого-то саммита. По крайней мере, я пока вижу это именно так», - подытожил Клочок.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com