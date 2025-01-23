Лукашенко наживает себе врагов 3 Александр Фридман

23.01.2025, 14:36

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Александр Фридман

Ворота в Германию в ближайшем будущем закроются.

Лидер ХДС и фаворит на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц сделал заявление, которое будет иметь последствия для Беларуси. Он обещает уже в первый день своего канцлерства закрыть путь в Германию для нелегальных мигрантов, которых лишат возможности подать прошение на получение убежища.

Не секрет, что подавляющее большинство нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в ЕС через Беларусь, стремится оказаться именно в Германии. Ворота в Германию в ближайшем будущем закроются, а значит и поток нелегалов, попытающихся запрыгнуть в «последний вагон», возрастет. И тут решение за Лукашенко: сдерживая нелегальную миграцию, он может сделать шаг в сторону улучшения отношений с ЕС; содействуя нелегальной миграции, он наживет себе лишь дополнительных противников в Европе.

Александр Фридман, Telegram

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