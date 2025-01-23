Доля доллара в мировой торговле установила рекорд после слов Путина о «массовом отказе» от него 1 23.01.2025, 14:48

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Доминация американской валюты стала практически тотальной.

Доллар продолжает укреплять позиции в качестве основной валюты мировой торговли вопреки заявлениям главы России Владимира Путина о том, что страны мира массово от него отказываются, а доверие к финансовой системе США — подорвано, пишет The Moscow Times.

По данным международной платежной системы SWIFT, в декабре 2024 года доля доллара в глобальных межбанковских расчетах установила исторический рекорд — 49,2%. По сравнению с ноябрем частота использования американской валюты выросла на 1,4 процентного пункта, по сравнению с началом 2022 года — на 7,3 процентного пункта, а если сравнивать с началом 2014 года — почти на 10 процентных пунктов.

Доля всех прочих основных валют снизилась, следует из статистики: евро использовали в 21,7% торговых транзакций, что на 0,5 процентного пункта ниже, чем месяцем ранее. За 10 лет европейская валюта потеряла почти четверть рынка мировой торговли: в начале 2015 года его доля составляла 28,3%. Доля юаня опустилась до 3,75%.

Доминация доллара на финансовых рынках при этом остается практически тотальной, следует из данных SWIFT: на биржах по всему миру 89% транзакций проводятся в американской валюте, а евро используется лишь в 6,5% сделок.

О статистике SWIFT стало известно вскоре после того, как Путин в очередной раз заявил, что сокращении доли доллара в мировой экономике и массовом переходе стран на альтернативные валюты. Администрация Джо Байдена «многое сделала для того, чтобы подорвать фундаментальные основы доллара», поскольку использовала его «как инструмент политической, а может быть, даже вооруженной борьбы» против России, утверждал президент на форуме «Россия зовет» в декабре.

Месяцем ранее, на Валдайском форуме, Путин заявлял, что США «получили из воздуха $12 триллионов» за счет резервного статуса доллара, а в мае, во время визита в Китай, прочил крах финансовой политике США. «США подрывают доверие к доллару. <…> Наносят себе непоправимый ущерб. Выражаясь тривиально, нашими известными поговорочками — просто пилят сук, на котором сами сидят», — говорил Путин. Он также утверждал, что процесс дедолларизации мировой финансовой системы «идет, и его уже не остановить».

В 2022 году Путин говорил, что доллар «скукоживается», а ранее обвинял США в паразитировании на мировой экономике за счет своей валюты.

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