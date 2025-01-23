Владимир Цыбулько: Пускай Лукашенко не придумывает себе отмазки 1 23.01.2025, 15:15

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Белорусские предприятия — законная цель ВСУ.

На днях вышло большое расследование о том, как белорусские предприятия работают на российский ВПК. Белорусские предприятия производят снаряды для российских РСЗО «Град». Замешаны такие гражданские предприятия, как Белорусский автомобильный завод, Белорусский металлургический завод и Борисовский завод автотракторного электрооборудования.

Заметили ли в Украине это расследование? Какая была реакция? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом Владимиром Цыбулько:

— Во-первых, в Украине очень четко отслеживают размещение российских заказов на белорусских предприятиях, даже активность перед началом войны отслеживалось. Так что наши аналитики работают, но мне кажется, что украинская власть не педалирует этот вопрос.

Мы все понимаем, все отслеживаем, но специальные какие-то программы против Беларуси мы не используем. Мы понимаем статус Лукашенко как российской марионетки, которая не имеет самостоятельности. Он служит, скорее, такой говорящей головой, а не настоящим руководителем Беларуси.

— Становятся ли белорусские предприятия, работающие на российский ВПК, законной целью ВСУ?

— Они уже являются такой целью. Кстати, оказалось, что сам Лукашенко предлагал Зеленскому ударить, например, по нефтеперерабатывающим заводам. Он там в разговоре с Зеленским всячески отнекивался от своего союзничества с Путиным, клялся, что это не он напал на Украину. Но кто же ему поверит?

В Украине все четко понимают: если есть государство, которое пропускает войска третьей стороны через свою территорию, то это автоматическое соучастие в преступлении. Поэтому пускай Лукашенко не придумывает себе отмазки. Все прекрасно понимают, что такая генеральная зависимость от единственного крупного рынка сбыта сделала Беларусь, скажем так, машиностроительным заводом России, а не самостоятельным государством.

— Эта информация появляется на фоне попытки Лукашенко дистанцироваться от войны, попытаться выставить себя жертвой обстоятельств. Получится ли у Лукашенко?

— Нет, не получится, потому что первым маркером, что он соучастник, является террор против собственного народа. Он убил огромное количество, мы помним, это началось с главы ЦИК (председатель ЦИК Беларуси Виктор Гончар бесследно пропал в Минске 16 сентября 1999 года, — прим. ред.), и пошло-поехало. Лукашенко убил такое количество своих соотечественников, что он не может быть лидером государства, как и не может не быть марионеткой Кремля.

— Если говорить о ситуации после войны, есть ли шансы у Лукашенко снова вернуться к отношениям с украинскими политиками, или Киев уже никогда не простит белорусского диктатора?

— Нет, Лукашенко не простят, и всю его клику, кстати тоже. Он же не один это все проворачивает, у него есть окружение, у него есть глава КГБ, у него есть министр обороны. Эта вся клика также виновна в преступлениях. Я понимаю, что у Лукашенко был доверенный человек, по-моему, его фамилия Воробей (бизнес белорусского олигарха Николая Воробья был тесно связан с пророссийским политиком Виктором Медведчуком, — прим. ред), и он сидел плотно на украинском рынке битума, но это все элементы коррупции.

Но коррупция — это одно преступление, а вот военные злодеяния и соучастие в них — на это нет никаких ограничений по времени. Это преступление, которое все равно должно быть покарано. Даже если какая-то украинская власть попытается как-то налаживать отношения с Лукашенко и его политическими последователями, то я не думаю, что украинцы воспримут это.

Украинцы воспринимают полк Калиновского, украинцы воспринимают белорусскую демократическую оппозицию, но не белорусский фашизм, как такой аппендикс русского фашизма.

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