От Израиля на «Евровидение» поедет уникальный исполнитель 23.01.2025, 15:30

Юваль Рафаэль

Певица выжила при атаке ХАМАС.

Израильтянка Юваль Рафаэль, выжившая при нападении джихадистов на музыкальный фестиваль Nova 7 октября 2023 года, будет представлять свою страну на следующем конкурсе «Евровидение», сообщает «Радио Свобода».

На этой неделе 24-летняя исполнительница выиграла конкурс талантов «Восходящая звезда», что дало ей право представлять свою страну на «Евровидении 2025» в швейцарском городе Базель в мае этого года.

Как отмечает France-Presse, в ходе отбора в Израиле Рафаэль исполнила в форме баллады песню шведской группы ABBA Dancing Queen. Она посвятила номер, как она сказала, «всем ангелам», убитым на фестивале.

С какой песней Рафаэль поедет в Базель, станет известно в ближайшие недели.

При нападение боевиков радикальной палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС, на юг Израиля осенью 2023 года были убиты 1200 человек, ещё более 250 - оказались в заложниках. На фестивале Nova жертвами радикальных исламистов стали более 370 человек, 44 - взяты в заложники.

Юваль Рафаэль в своих показаниях Совету ООН по правам человека в апреле 2024 года отмечала, что когда начался ракетный обстрел, который предшествовал атаке боевиков, она вместе с группой других посетителей фестиваля укрылась в небольшом бомбоубежище. Вскоре нападавшие открыли огонь и там. «Когда тела убитых падали на нас, я поняла, что прятаться под ними - это единственный способ пережить этот кошмар», - рассказывала Рафаэль.

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