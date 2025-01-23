В Беларуси банкротится еще одна компания такси
- 23.01.2025, 15:34
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К ней возникли вопросы из-за налогов.
Банкротится компания такси «Смелые люди», которая зарегистрирована в Минском районе. Уже в первые месяцы работы у нее накопилась большая задолженность по налогам. Это следует из документа, опубликованного в Едином госреестре сведений о банкротстве.
Компания «Смелые люди», которая управляла такси, была зарегистрирована в январе 2023 года в агрогородке Хатежино в Минском районе. В том же году налоговики провели камеральную проверку (то есть удаленно — по тем данным, которые есть у них) за март. Они выявили, что фирма недоплатила подоходного налога (судя по всему, за трудоустроенных там работников) на сумму 805 293 рубля. Еще 35 468 рублей — это пеня, которая накопилась к сентябрю того же года.
Позже налоговики проверили ее же финансы за апрель — июнь 2023 года. Выяснилось, что компания снова недоплатила в бюджет — в этот раз 686 235,96 рубля.
В итоге налоговая служба пошла в суд с заявлением о признании перевозчика банкротом. По данным на 13 декабря прошлого года, «Смелые люди» должны были в казну более 1,64 млн рублей.
13 января этого года Экономический суд Минской области возбудил дело о банкротстве и открыл конкурсное производство. Это процедура экономической несостоятельности. Ее проводят для того, чтобы удовлетворить требования кредиторов, защитить права должника, а также инвесторов при санации (оздоровлении). Если невозможно провести санацию или отсутствуют для нее основания, то запускается ликвидационное производство должника.
Владеет фирмой и управляет ею россиянка Наталья Стародубцева. Ни она, ни другие представители компании не явились в суд.