В Беларуси банкротится еще одна компания такси 23.01.2025, 15:34

1,078

К ней возникли вопросы из-за налогов.

Банкротится компания такси «Смелые люди», которая зарегистрирована в Минском районе. Уже в первые месяцы работы у нее накопилась большая задолженность по налогам. Это следует из документа, опубликованного в Едином госреестре сведений о банкротстве.

Компания «Смелые люди», которая управляла такси, была зарегистрирована в январе 2023 года в агрогородке Хатежино в Минском районе. В том же году налоговики провели камеральную проверку (то есть удаленно — по тем данным, которые есть у них) за март. Они выявили, что фирма недоплатила подоходного налога (судя по всему, за трудоустроенных там работников) на сумму 805 293 рубля. Еще 35 468 рублей — это пеня, которая накопилась к сентябрю того же года.

Позже налоговики проверили ее же финансы за апрель — июнь 2023 года. Выяснилось, что компания снова недоплатила в бюджет — в этот раз 686 235,96 рубля.

В итоге налоговая служба пошла в суд с заявлением о признании перевозчика банкротом. По данным на 13 декабря прошлого года, «Смелые люди» должны были в казну более 1,64 млн рублей.

13 января этого года Экономический суд Минской области возбудил дело о банкротстве и открыл конкурсное производство. Это процедура экономической несостоятельности. Ее проводят для того, чтобы удовлетворить требования кредиторов, защитить права должника, а также инвесторов при санации (оздоровлении). Если невозможно провести санацию или отсутствуют для нее основания, то запускается ликвидационное производство должника.

Владеет фирмой и управляет ею россиянка Наталья Стародубцева. Ни она, ни другие представители компании не явились в суд.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com