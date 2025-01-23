Глава МИД Польши: Путин еще должен заслужить встречу с Трампом 1 23.01.2025, 15:36

В их статусе есть существенная разница.

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский убежден, что российский диктатор Владимир Путин должен сначала заслужить встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает RMF24.

По словам Сикорского, президент Трамп хорошо начал свое президентство, признавая, что Путин должен изменить свою позицию, а не Украина.

Глава МИД Польши добавил, что президент США — лидер свободного мира, а Путин — изгой и обвинен в военных преступлениях по краже украинских детей.

«Я бы предположил, что Путин должен заслужить встречу, потому что если он получит ее слишком рано, это поднимет его над его важностью и даст ему ложное представление о ситуации», — сказал Сикорский.

21 января Дональд Трамп во время выступления в Белом доме заявил о высокой вероятности введения новых санкций против России, если диктатор Владимир Путин не согласится на переговоры по Украине.

22 января новый президент США в своем аккаунте в Truth Social обратился к Путину с призывом «заключить сделку», указывая на то, что российская экономика «терпит крах» и в дальнейшем будет «только хуже».

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