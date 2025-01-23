«Лучше сяду в тюрьму, чем буду платить алименты» 23.01.2025, 15:37

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В Брестской области отца четырех детей лишили родительских прав.

В Ивацевичском районе судили местного жителя, который уже находится в заключении, сообщила прокуратура Брестской области. Поводом стало его нежелание содержать четырех несовершеннолетних детей.

Во время рассмотрения уголовного дела неоднократно судимого местного жителя, уклонявшегося продолжительное время от уплаты алиментов, тот сказал, что «лучше сядет в тюрьму, чем будет платить алименты на детей». На это обратил внимание гособвинитель, и в итоге было инициировано дело о лишении мужчины родительских прав.

Отец четырех детей сейчас отбывает наказание в виде лишения свободы и имеет значительную сумму задолженности по алиментам. Кроме того, ранее дети признавались находящимися в социально опасном положении из-за злоупотребления их отцом спиртными напитками.

«Мужчина длительное время нигде не работал и конфликтовал с членами семьи. По инициативе прокурора к проверке привлечен орган опеки и попечительства, который подтвердил игнорирование родительских обязанностей со стороны отца в данной семье», — рассказали в прокуратуре.

По итогам проверки предъявленный прокуратурой иск о лишении родительских прав мужчины в отношении четырех несовершеннолетних детей удовлетворен судом Ивацевичского района в полном объеме.

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