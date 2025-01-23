Куда белорусам нужна виза, если они путешествуют с польским проездным документом иностранца? 23.01.2025, 15:57

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В посольствах разных стран ответили.

Белорусы, которые не могут вернуться на родину, чтобы получить национальный паспорт, оформляют проездной документ иностранца, в основном в Польше. Он является временной заменой удостоверения личности и позволяет путешествовать. Однако не все авиакомпании пускают обладателей польского проездного документа на борт самолета: они опасаются, что в стране прилета откажутся признавать «незнакомый» документ.

Чтобы получить информацию о статусе польского проездного документа в разных странах, MOST разослал в посольства письма с одним и тем же вопросами: «Нужно ли белорусам ставить визу в польский проездной документ, чтобы попасть в вашу страну, если у них также есть действующий вид на жительство в Польше?»

Что говорит закон

Обычно проблем с польским проездным документом не возникает, если пассажир летит в страну, которая одновременно находится и в Евросоюзе, и в Шенгенской зоне. В то же время, у авиакомпаний могут возникнуть вопросы, если страна назначения не является частью или Шенгена, или ЕС. К примеру, были случаи, когда белорусов не пускали на рейсы на Кипр, который входит в Европейский союз, а в Шенгенскую зону — нет.

На сайте Еврокомиссии есть документ, который четко определяет, что польский проездной документ должны признавать во всех государствах Шенгенской зоны: в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Болгарии, Чехии, Дании, Германии, Эстонии, Греции, Испании, Франции, Хорватии, Италии, Латвии, Литве, Венгрии, на Мальте, в Австрии, Португалии, Румынии, Словении, Словакии, Финляндии, Швеции, Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейне.

Что касается остальных стран, в том числе безвизовых для граждан Беларуси, то для поездок туда желательно получить визу, хотя некоторые государства ее от наших соотечественников не требуют.

Стоит также помнить, что нередко сотрудники авиакомпаний, а также пограничники не владеют информацией о статусе польского проездного документа и принимают решения по принципу «чтобы не было проблем». Например, были случаи, когда белорусов не пускали на рейс в Испанию, хотя эта страна входит и в Евросоюз, и в Шенген.

Что говорят в посольствах

Швейцария и Лихтенштейн: виза не нужна

Эти страны не входят в Евросоюз, но являются участниками Шенгенской зоны.

Мы отправили запрос в посольство Швейцарии в Польше. Ведомство также представляет интересы микрогосударства Лихтенштейн, поэтому ответ касается обеих стран. В разъяснении сказано, что если вместе с проездным документом у гражданина Беларуси есть вид на жительство государства-члена Шенгенской зоны, то виза ему не нужна.

— [Такой человек] освобождается от визовых требований при поездке в Швейцарию на срок до 90 дней. Польский проездной документ для иностранца признается Швейцарией и Лихтенштейном.

Ирландия: виза нужна

Страна является членом Евросоюза, но не входит в Шенгенскую зону.

Посольство Ирландии в Польше ответило, что для посещения страны нужно оформлять ирландскую визу. Сотрудники также отметили, что им неизвестно о случаях, когда человека с действующей визой не пускали на рейс, но подчеркнули, что сама по себе виза не является стопроцентным разрешением на въезд в страну.

— Офицер миграционной службы на пограничном контроле может отказать во въезде, даже если у вас есть виза.

Кипр: советуют не рисковать

Страна входит в Европейский союз, но не вступила в Шенген.

Мы пока не получили разъяснений от посольства Кипра в Польше, однако их ответ на похожий вопрос был опубликован в материале Telegram-канала Dzik Pic. В письме сотрудники не рекомендуют гражданам Беларуси летать на Кипр, так как еще нет подтверждения от кипрских властей, «что такое путешествие может пройти без проблем».

— В связи с этим, пока мы не получим такого подтверждения, советуем не рисковать покупкой авиабилетов.

Исландия: скорее всего, виза не нужна

Страна не является членом ЕС, но вступила в Шенгенскую зону.

Мы пока не получили ответа от посольства, но представители МИД Исландии прислали ссылку на сервис, который помогает определить, нужна ли виза для посещения этой страны. Согласно полученной информации, беларусы могут попасть в Исландию без визы, если у них есть:

проездные документы, которые страны ЕС и Шенгенской зоны выдали беженцам и лицам без гражданства

действующие проездные документы, выданные странами Европейского союза

вид на жительство, выданный в одной из стран Шенгенской зоны.

Можно предположить, что польский проездной документ иностранца подходит под эти критерии и его обладателям не нужна виза в Исландию.

Сербия: виза нужна

Страна не входит ни в Евросоюз, ни в Шенгенскую зону, вместе с тем граждане ЕС могут посещать ее без визы. С Беларусью у Сербии также безвизовый режим.

Посольство в Варшаве ответило, что белорусам, у которых нет действующего национального паспорта, но есть проездной документ и вид на жительство, для посещения Сербии виза нужна.

Молдова: виза не нужна

Страна не входит в Евросоюз и Шенгенскую зону, вместе с тем граждане ЕС, а также граждане Беларуси могут посещать ее без визы.

Посольство в Варшаве ответило однозначно: граждане Республики Беларусь могут путешествовать в Республику Молдова по польскому проездному документу для иностранца. Виза не требуется.

В то же время сотрудники предупредили, что вопросы, связанные с пересечением государственной границы Республики Молдова, находятся в компетенции Пограничной полиции Республики Молдова.

Армения: нужна электронная виза

Страна не входит в Евросоюз и Шенген, но граждане ЕС могут посещать ее без визы, как и граждане Беларуси, у которых есть национальный паспорт.

Посольство Армении в Польше советует белорусам с польским проездным документом «минимизировать возможные неточности в будущем» и все-таки оформить визу. При этом достаточно сделать ее электронный вариант. Стоимость — 6 долларов, если поездка будет длиться не больше 21 дня.

Турция: виза нужна

Страна не входит в ЕС и Шенгенскую зону. Беларусы с национальным паспортом могут посещать Турцию без визы.

В турецком посольстве ответили, что владельцы польских проездных документов не имеют права посещать их страну в безвизовом режиме. При этом, в отличие от Армении, обойтись электронным вариантом визы не получится.

— Заявление на получение турецкой визы нужно подавать в консульский отдел посольства Турции в Варшаве независимо от цели пребывания. Оформление визы занимает 1-3 недели.

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