WP: Кремль готов продолжать войну 5 23.01.2025, 16:12

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Заявления Трампа пока не возымели успеха.

В ожидании того, что президент США Дональд Трамп в ближайшие дни поговорит по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным, в Москве занимают жесткую позицию по войне против Украины.

Об этом в четверг, 23 января, пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что, чувствуя нарастающий прогресс на поле боя на фоне высокой вероятности того, что Трамп сократит военную помощь Украине, в Москве, похоже, удваивают ставки. В стране-агрессоре полагают, что они смогут оккупировать еще больше украинских территорий и «заставить Киев подчиниться позже в этом году».

В то же время Трамп призвал к скорейшему завершению боевых действий России против Украины. Как ожидается, президент США будет настаивать на немедленных переговорах, пишет WP.

Однако, концентрируется в публикации, судя по заявлениям влиятельных российских чиновников, потенциальная сделка будет включать «далеко идущие изменения в европейской безопасности и разделение Украины». Формула, которую продвигает Кремль, подразумевает нейтральную, демилитаризованную Украину вне НАТО, при этом Россия сохраняет за собой уже оккупированную территорию.

Она также может включать требования Москвы о проведении более широких переговоров по архитектуре безопасности в Европе и свертывание НАТО своей военной инфраструктуры у восточных границ альянса.

В беседе с журналистами WP независимый аналитик из аналитического агентства R.Politik Татьяна Становая высказала мнение, что помощник Путина Николай Патрушев, а также другие сторонники жесткой линии относительно Украины представляют влиятельную часть российской политической элиты, но окончательное решение о сделке с Трампом будет принимать только сам диктатор.

Становая также считает, что максималистские требования, распространяемые прокремлевскими «ястребами», свидетельствуют о готовности Путина продолжать войну против Украины, если он не получит от Трампа того, чего хочет. Кремль, по словам эксперта, не ищет переговоров ради переговоров и будет добиваться капитуляции Украины.

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