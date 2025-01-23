В Минске продается квартира с очень странной дверью на кухню 23.01.2025, 16:21

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Фотофакт.

В центре Минска продается квартира с очень странной дверью на кухню, точнее, с дверным проемом, так как самих дверей, по сути, нет. На это обратил внимание телеграм-канал «Будни риэлтора».

Теперь кухня соединяется с жилой комнатой через проем очень странной и очень неровной формы.

В комментариях гадают, чем была вызвана необходимость делать именно такой вырез. Предполагают, например, что через этот проем удобно вносить рояль.

А вот версия, которая может быть правильной: стену специально вырезали так хитро, чтобы с кухонного стола можно было смотреть телевизор, расположенный в зале.

Квартира находится на улице Якуба Коласа, 30, на 3-м этаже кирпичного дома. Квартира однокомнатная, общая площадь — 29 кв. м, жилая — 18 кв. м, кухня — 5,37 кв. м.

За эту квартиру хотят получить 67 тысяч долларов, либо примерно по 2.300 долларов за квадратный метр.

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