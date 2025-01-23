Украина нанесла тайные удары по НПЗ в России 23.01.2025, 16:33

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Подробности этих атак ранее не освещались в СМИ.

В последние недели Украина провела серию тайных атак на стратегически важные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и нефтехранилища на территории России. Информация об этих операциях была опубликована близким к российской армии и спецслужбам Телеграм-каналом «Досье Шпиона».

Подробности этих атак ранее не освещались в СМИ, что подчеркивает их значимость и секретность.

В Саратовской области дважды, 8 и 14 января 2025 года, были атакованы объекты ФГКУ «Салют» в Энгельсе. «Салют» — это нефтехранилище, обслуживающее потребности аэродрома. В результате атак были повреждены или уничтожены 12 резервуаров общей вместимостью 60 000 кубических метров, заполненных авиационным керосином.

Кроме того, 14 января в Саратове была атакована Саратовский НПЗ, где была повреждена эстакада для перекачки нефти, что привело к разливу продукта.

В Воронежской области 15 января 2025 года была совершена атака на АО «Воронежнефтепродукт» в населенном пункте Старая Покровка. В результате были повреждены или уничтожены 4 резервуара общей вместимостью 30 000 кубических метров, заполненных дизельным топливом и бензином.

В Калужской области 17 января 2025 года была атакована ПАО «Калуганефтепродукт» в населенном пункте Людиново. В результате атаки были повреждены или уничтожены 4 резервуара общей вместимостью 3 700 кубических метров, заполненных дизельным топливом и бензином.

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