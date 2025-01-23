В Минске строится элитный медцентр КГБ 23.01.2025, 16:42

С непрозрачными финансовыми схемами.

В апреле 2024 года на территории военно-медицинского управления Комитета госбезопасности в Минске началось строительство медицинского центра для сотрудников ведомства, сообщает в расследовании аналитический медиапроект Digital Intelligence team.

Отмечается, что медцентр расположен по адресу ул. Макаенка, 13, строительство должно было завершиться к концу минувшего года.

По данным расследователей, медцентр КГБ будет предоставлять широкий спектр диагностических исследований: от ультразвуковой диагностики до современных процедур магнитно-резонансной томографии (МРТ) и электронейромиографии (ЭНМГ — современный метод обследования, направленный на определение состояния нервной системы и сократительной способности мышц).

Согласно приведенным в публикации документам, стоимость строительства здания центра составила 31,66 млн рублей (около 9,67 млн долларов), а его оснащение (только медицинское оборудование, без учета мебели) обошлось еще в 20,86 млн рублей (6,38 млн долларов).

В расследовании отмечается, что «клиника оборудована по последнему слову техники, с использованием самых современных и дорогих решений». Приводятся конкретные примеры: в частности, стоимость аппарата для магнитно-резонансной томографии составила, по данным расследователей, 3,89 млн долларов.

При этом, отмечается в материале, в России упомянутый аппарат можно приобрести примерно за 1,3 млн долларов, поэтому «разница практически в три раза вызывает множество вопросов».

Сообщается, что поставщиком дорогостоящего медицинского оборудования (КТ-сканер Incisive CT, ультразвуковой аппарат Affiniti 70 и МРТ-аппарат Ingenia Elition X) для клиники выступила компания MED S&P AS (Эстония), связанная с Дмитрием Крыленковым 1991 года рождения.

Внимание расследователей также привлекла закупка рентгеновского маммографического аппарата «Маммоэксперт», стоимость которого составила 590 тыс. белорусских рублей.

Поставщиком выступила компания «АДВИН Смарт Фэктори», но детали, как заявляется, «вызывают серьезные вопросы». Расследователи обращают внимание, что на электронном аукционе, где была размещена эта закупка, данные о поставщике, его стране, местонахождении и УНП оказались скрытыми. Кроме того, на официальном сайте компании «АДВИН Смарт Фэктори» информация о юридическом лице также отсутствует. Раздел с контактами при этом «был скрыт/удален», что, как подчеркивается в расследовании, «подтверждается сохраненной версией сайта в архиве, где указывался офис компании в России».

Непрозрачность этих операция, по мнению расследователей, «вызывает обоснованные подозрения в наличии сомнительных схем и завышении цен».

В публикации отмечается, что «внутри [здания] посетителей встречает обстановка, которая скорее напоминает роскошный отель, чем медицинское учреждение», «кресла и диваны от недешевого бренда SofaClub Avalon подчеркивают высокий уровень комфорта».

«Возводить современные медцентры для силовиков и их семей в стране с разрушенной системой здравоохранения — это очередной удар по белорусскому обществу. Этот проект демонстрирует, что для режима Лукашенко важнее укреплять опору своей власти, чем решать насущные проблемы граждан. Простые белорусы остаются на обочине, в то время как избранная элита наслаждается благами, созданными за чужой счет», — резюмируют авторы расследования.

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