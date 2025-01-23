Лучший футболист Беларуси будет играть в Болгарии
- 23.01.2025, 17:03
Федор Лапоухов стал игроком клуба из Софии.
Софийский ЦСКА объявил, что вратарь сборной Беларуси и минского «Динамо» Федор Лапоухов с сегодняшнего дня является их игроком.
Другие подробности пока не сообщаются; отмечается только, что Федров Лапоухов стал первым новичком «армейцев» в это зимнее трансферное окно, сообщает football.by.
В рейтинге футбольных чемпионатов за пять лет болгарское первенство занимает 27-е место, белорусское — 52-е.
ЦСКА в нынешнем чемпионате находится на 8-м месте.