Лучший футболист Беларуси будет играть в Болгарии 23.01.2025, 17:03

Федор Лапоухов

Федор Лапоухов стал игроком клуба из Софии.

Софийский ЦСКА объявил, что вратарь сборной Беларуси и минского «Динамо» Федор Лапоухов с сегодняшнего дня является их игроком.

Другие подробности пока не сообщаются; отмечается только, что Федров Лапоухов стал первым новичком «армейцев» в это зимнее трансферное окно, сообщает football.by.

В рейтинге футбольных чемпионатов за пять лет болгарское первенство занимает 27-е место, белорусское — 52-е.

ЦСКА в нынешнем чемпионате находится на 8-м месте.

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