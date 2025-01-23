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Россияне сожгли 100 тел своих солдат, чтобы не забирать их с поля боя

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  • 23.01.2025, 17:28
  • 1,528
Россияне сожгли 100 тел своих солдат, чтобы не забирать их с поля боя
иллюстративное фото

Поразительный цинизм.

Возле Часового Яра российские захватчики подожгли коллектор, где после авиаудара ВСУ 9 января погибло около 100 их военных. Это было сделано для того, чтобы не забирать тела своих солдат и скрыть большие потери.

Как сообщает «РБК-Украина», об этом рассказал спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец в эфире телемарафона.

По его словам, 4-8 января Силы обороны зафиксировали активность противника в районе канала Северский Донец.

Враг использовал период густых туманов и ограниченную видимость для перемещения по трубам канала к коллектору в Калиновке вблизи Часового Яра. За четыре дня зафиксировали более 100 оккупантов.

«Противник обустроил укрытие в коллекторе. 9 января по скоплению врага был нанесен авиаудар. Вероятно, что то количество личного состава, которое там накапливалось - более 100 человек - было уничтожено», - рассказал Запорожец.

А 21 января, по словам спикера, враг организовал поджог, вероятно, чтобы скрыть потери и избежать эвакуационных мероприятий.

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