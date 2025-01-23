Спецдокладчик ООН по Беларуси: В ближайшее время можно ожидать смены власти 3 23.01.2025, 17:45

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Нил Муйжниекс

Нильс Муйжниекс дал оптимистичный прогноз.

В октябре 2024 года Нильс Муйжниекс был назначен на должность специального докладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси. За это время он успел встретиться с белорусскими правозащитниками и бывшими политзаключенными.

Он направил несколько обращений властям, в том числе просьбу посетить Минск. 23 января 2025 года Муйжниекс дал первую пресс-конференцию в новой роли, сообщает «Немецкая волна».

Белорусские власти не признают мандат спецдокладчика ООН. Несмотря на это Нильс Муйжниекс и его предшественники на этой должности постоянно отправляли запросы в Минск, в том числе с просьбой посетить страну. «Только одному из моих предшественников это позволили: в 2017 году он с академическим визитом прибыл в РБ, где он встречался и с правозащитниками. После этого никого из спецдокладчиков не пускали в страну».

В своем запросе Муйжниекс указал, что если ему разрешат приехать в Беларусь, он намерен встретиться с политзаключенными, в том числе теми, кто находится в режиме инкоммуникадо. «Иначе мой визит не имеет смысла, - считает спецдокладчик ООН. - И у меня в прошлом был опыт таких встреч. По поводу белорусских властей у меня нет больших надежд. Но не исключаю, что они могут посчитать: пусть приедет и посмотрит своими глазами, что у нас происходит. Так что подождем ответ».

Кроме того, белорусским властям направлено письмо с вопросами и критикой проведения заочных судов, когда обвиняемые не имеют доступа к защитникам и даже информации о сути уголовного дела, во время суда не обеспечивается равенство сторон.

Несмотря на сложную ситуацию в Беларуси, Нильс Муйжниекс в целом настроен оптимистично и считает, что в ближайшие 3-6 лет может открыться окно для перемен. «Война в Украине тем или иным образом закончится, и это будет иметь влияние и на Беларусь, - считает спецдокладчик. - Лукашенко уже 30 лет у власти, он уже не такой молодой, и он не Мугабе, не будет править до 93 лет. Так что в ближайшие годы можно ожидать смены власти».

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