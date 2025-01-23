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Генсек НАТО заявил, в чем прав Трамп относительно Украины

  • 23.01.2025, 17:51
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Генсек НАТО заявил, в чем прав Трамп относительно Украины
Марк Рютте

Марк Рютте поддержал идею ввести новые санкции против РФ.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте позитивно отнесся к заявлению президента США Дональда Трампа о новых возможных санкциях против России.

Об этом Рютте заявил в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе в комментарии CNBC.

«Я был очень, очень доволен позицией Трампа относительно введения дополнительных санкций против России», — заявил Рютте, добавив, что им известно, что российская экономика находится в очень плохом состоянии.

Генсек НАТО также высказал надежду, что Европа усилит санкционные ограничения, чтобы «задушить российскую экономику» и сократить военные расходы Москвы.

«Трамп прав, что Украина ближе к Европе. Но Трамп также прав, что это геополитический конфликт, поэтому я уверен, что США хотят, чтобы он завершился хорошим и сильным соглашением», — цитирует CNBC Марка Рютте.

Рютте подчеркнул, что результат любого мирного соглашения должен быть «устойчивым». В противном случае союзники России, включая Китай и Северную Корею, «дадут пять».

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