Генсек НАТО заявил, в чем прав Трамп относительно Украины
- 23.01.2025, 17:51
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Марк Рютте поддержал идею ввести новые санкции против РФ.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте позитивно отнесся к заявлению президента США Дональда Трампа о новых возможных санкциях против России.
Об этом Рютте заявил в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе в комментарии CNBC.
«Я был очень, очень доволен позицией Трампа относительно введения дополнительных санкций против России», — заявил Рютте, добавив, что им известно, что российская экономика находится в очень плохом состоянии.
Генсек НАТО также высказал надежду, что Европа усилит санкционные ограничения, чтобы «задушить российскую экономику» и сократить военные расходы Москвы.
«Трамп прав, что Украина ближе к Европе. Но Трамп также прав, что это геополитический конфликт, поэтому я уверен, что США хотят, чтобы он завершился хорошим и сильным соглашением», — цитирует CNBC Марка Рютте.
Рютте подчеркнул, что результат любого мирного соглашения должен быть «устойчивым». В противном случае союзники России, включая Китай и Северную Корею, «дадут пять».