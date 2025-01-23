Китайские машины начали ломать россиянам позвоночники 16 23.01.2025, 17:58

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иллюстративное фото

Опасные авто есть и на белорусском рынке.

Китайские внедорожники Changan могут исчезнуть с российского автомобильного рынка из-за критического дефекта конструкции спинок кресел. Как пишет Mash, из-за недоработки пострадавшие в авариях водители и пассажиры получают компрессионный перелом позвоночника.

Речь идет о моделях Uni-S, Uni-K и Uni-T. Судя по видео, которое привод канал, в получившем при легком ДТП серьезные повреждения задней части Changan Uni-S также «превратились в желе» спинки передних кресел. Пострадавшие направили обращение в Национальный автомобильный союз (НАС) с просьбой организовать проверку китайского авто, которое, по данным Mash, входит в пятерку самых популярных в России, пишет The Moscow Times .

Как рассказал президент НАС Антон Шапарин, любые выпускаемые на рынок РФ машины предварительно проверяют на ударопрочность и безопасность. Это, однако, не касается спинок кресел — лишь кузова. Шапарин направил письмо главе Росстандарта. Если безопасность сидений не будет подтверждена, Uni-S могут снять с продаж в России.

В Changan Motors «были удивлены» сообщением о проблемах со спинками в их автомобилях. «Мы внимательно изучили видео, опубликованное без наличия звука, с поврежденным автомобилем Changan серии CS55 Plus / Uni-S. На видео отсутствуют дата, время и какие-либо опознавательные регистрационные данные, как госномер или VIN-номер транспортного средства, чтобы идентифицировать конкретный автомобиль и конкретный случай. Также не представлена история происшествия и какие-либо детали», — сказал РБК.Autonews директор департамента послепродажного обслуживания Changan Motors Rus Алексей Андриевский.

Владелец поврежденной машины не обращался ни в представительство бренда, ни к официальному дилеру, добавили в Changan. При этом, по данным производителя, в прошлом году «не было официально зарегистрировано подобных случаев деформации спинок передних кресел при подобных повреждениях задней части автомобиля». Там отметили, что проводятся проверки по своим каналам.

Отметим, что авто марки Changan есть и на белорусском рынке.

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