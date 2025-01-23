В США запустили самый мощный суперкомпьютер в мире 1 23.01.2025, 18:18

иллюстративное фото

Этот гигантский вычислительный комплекс, созданный за 600 миллионов долларов.

В Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса в Калифорнии состоялся запуск самого быстрого суперкомпьютера в мире — El Capitan, пишет New Voice.

Этот гигантский вычислительный комплекс, созданный за 600 миллионов долларов, будет использоваться для решения широкого спектра задач национальной безопасности, включая моделирование ядерных процессов, разработку новых материалов и проведение сложных научных исследований.

El Capitan достиг невероятной производительности в 1,742 экзафлопса, что делает его одним из немногих суперкомпьютеров в мире, способных выполнять более квинтиллиона операций в секунду. Такая вычислительная мощность позволит ученым и инженерам решать задачи, которые ранее были недоступны.

Одной из ключевых задач El Capitan станет обеспечение безопасности американского ядерного арсенала. Благодаря этому суперкомпьютеру ученые смогут проводить детальное моделирование ядерных процессов без необходимости проведения дорогостоящих и опасных подземных испытаний, которые были запрещены в 1992 году.

Строительство El Capitan началось в мае 2023 года, а в ноябре того же года он уже был введен в эксплуатацию. Суперкомпьютер оснащен новейшими процессорами и графическими ускорителями AMD, которые обеспечивают невероятную вычислительную мощность.

Запуск El Capitan является важным событием для США и всего мира. Этот суперкомпьютер позволит ученым и инженерам решать самые сложные задачи и открывать новые горизонты в науке и технологиях.

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