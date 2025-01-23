Военная помощь Украине от США продолжается
- 23.01.2025, 19:04
Об этом сообщили в МИД Украины.
Военная помощь Украине со стороны США продолжается. Более того, эта поддержка остается стратегически важной для обеих стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Георгия Тихого на пресс-конференции для СМИ.
Тихий заявил, что военная помощь со стороны США пока продолжается.
«Что касается конкретных сумм, которые оставались в президентской программе, то давайте будем смотреть за развитием событий, как будут происходить контакты между украинской и американской стороной. Я думаю, что можно решить любые вопросы», - отметил он.
Представитель МИД подчеркнул, что поддержка Украины со стороны США является стратегически важной не только для Киева, но и для Вашингтона.
«В общем, вы понимаете, поддержка военная со стороны США Украине — это стратегическая вещь, стратегически важная для самих США. Мы это доносим до американской стороны, что эта поддержка является ключевой для достижения справедливого мира», - заявил Тихий.