В центре Минска открылся дом-пекарня с «настоящей сказкой» 23.01.2025, 19:09

Видео.

Во дворике на Раковской по адресу Юрово-Завальная, 15 уже работает дом-пекарня «Синяя птица». Владельцы уверяют, что в каждом их рецепте сохранилось тепло детских воспоминаний, пишет CityDog.

Команда заведения пишет в Instagram, что они создают «не просто выпечку, а моменты счастья, которые вы захотите разделить с родными и близкими».

В «Синей птице», помимо разного вида кофе, чая и сока, предлагают четыре вида чизкейка, птичье молоко, галету с ванильной грушей, два вида пирожных «Картошка», булочки с разными начинками, хлеб и много другое.

Если судить по опубликованным фотографиям и видео, новое заведение выглядит стильно и минималистично, в спокойных цветах. Мебель сочетает дерево, мягкую обивку и необычные формы. На стенах есть декоративные элементы, напоминающие силуэты растений.

Зал решили оформить с использованием природных деталей: сухих веток и текстуры камня. А в центре кофейни организовали зону с барной стойкой, за которой выставлены напитки и выпечка.

Заведение работает ежедневно с 9.00 до 22.00.

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