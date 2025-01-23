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На кладбище в российском Владимире возникли очереди из катафалков

  • 23.01.2025, 19:13
  • 2,262
На кладбище в российском Владимире возникли очереди из катафалков

Люди стоят по два часа.

На кладбище Улыбышево во Владимире возникли очереди из катафалков, вызванные новыми правилами организации захоронений, сообщает местное издание «Чеснок». Согласно регламенту, утвержденному владимирской мэрией в декабре 2024 года, въезд на территорию кладбища стал ограничен, а время для похорон строго определено. Это привело к задержкам в подготовке могил и срывам поминок. Как утверждает издание, люди стоят по два часа, а копать могилы трактором не разрешают.

Новое постановление городской администрации гласит, что теперь въезд на кладбище Улыбышево-Высоково возможен только с 9:00, а процессии должны успеть завершить захоронения до 15:00. Ранее ритуальные службы начинали работу с 7:00, что позволяло подготовить несколько могил к приезду похоронных процессий. Однако после новогодних праздников доступ на кладбище ограничили, и ворота теперь открываются только в 9:00, что задерживает начало работы ритуальщиков.

В мэрии утверждают, что нововведения направлены на поддержание порядка, предотвращение вандализма и упрощение учета. Для этого на кладбищах установлены шлагбаумы и камеры наблюдения. Представитель мэрии Юлия Жирякова заявила новостному порталу «Зебра ТВ», что ситуация с несколькими захоронениями в одно время была и до принятия новых правил, а въезд для похоронных процессий и посещения кладбища остается открытым в регламентированные часы.

Жители города настаивают, что нововведения нуждаются в доработке. Они предлагают перенести выдачу разрешений в МФЦ или на «Госуслуги» и упорядочить график захоронений.

В России наблюдается дефицит кладбищ и крематориев, заявила в октябре 2024 года депутат Госдумы РФ Светлана Разворотнева. Она объяснила это устаревшим федеральным законом «О погребении и похоронном деле» 1996 года, который ограничивает создание частных кладбищ и крематориев и не позволяет привлекать частные инвестиции.

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