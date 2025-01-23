Некоторым первокурсникам польских вузов временно упростили подачу документов на визу 23.01.2025, 19:15

Белорусские студенты смогут подать документы на визу без предварительной регистрации.

Некоторые белорусы, которые едут учиться в польские вузы, в феврале смогут подать документы на национальную студенческую визу без предварительной регистрации, сообщает VFS Global Group.

С 3 по 28 февраля белорусы, поступившие в вузы в Польше, смогут подать заявление на национальную студенческую визу в визовых центрах Польши в Минске, Могилеве и Гомеле без предварительной регистрации.

Отмечается, что это правило распространяется только на тех заявителей, которые относятся к Минской юрисдикции.

Напомним, такое же нововведение действовало в сентябре прошлого года.

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