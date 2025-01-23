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МИД Украины: Лукашенко действует вопреки интересам белорусского народа

  • 23.01.2025, 19:21
МИД Украины: Лукашенко действует вопреки интересам белорусского народа

Диктатор является союзником и соучастником Путина в войне против Украины.

Украина солидарна с позицией демократических государств, которые не признают так называемые «выборы президента» Беларуси, и не видит предпосылок для восстановления контактов с действующей белорусской властью.

Об этом на брифинге в четверг, 23 января, заявил представитель украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

Тихий отметил, что оснований назвать голосование в Беларуси «президентскими выборами» нет оснований, а его результаты известны заранее.

«Для нас очевидно, что Александр Лукашенко продолжит оставаться союзником и соучастником Путина в его войне против Украины, что происходит вопреки интересам белорусского народа», – добавил он.

Представитель МИД подчеркнул, что Киев не видит «никаких предпосылок для возобновления контактов с Александром Лукашенко, поэтому вопрос признания его легитимности после объявления официальных результатов для нас не является актуальным».

«Мы также солидарны с позицией государств – членов ЕС, США, Канады, Великобритании и других демократических стран об отсутствии сейчас в Беларуси базовых условий для проведения честных и прозрачных выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ», – отметил Тихий.

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