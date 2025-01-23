В Норвегии клубы проголосовали за отказ от системы VAR в футболе 2 23.01.2025, 19:30

В прошлом году болельщики активно протестовали против системы видеопомощи арбитрам.

Из 32 клубов двух высших футбольных лиг Норвегии 19 высказались против дальнейшего использования системы видеопомощи арбитрам (VAR), сообщает AP со ссылкой на заявление организации Norsk Toppfotball, которая представляет интересы команд двух лиг.

Еще 13 команд проголосовали за сохранение VAR.

Норвегия может стать первой страной в Европе, которая откажется от системы VAR, решение по этому поводу будет принято национальной федерацией футбола в марте.

«Мы видим, что у технологии есть потенциал, но <...> большинство наших клубов считают, что текущая версия VAR работает недостаточно хорошо», — сказал глава Norsk Toppfotball Като Хауг.

В прошлом году болельщики в Норвегии регулярно устраивали протесты против VAR, в том числе забрасывали поле рыбными котлетами.

В Швеции VAR не внедряли из-за нежелания клубов.

Впервые система VAR использовалась в 2017 году на Кубке конфедераций в России, в 2018-м она была применена на чемпионате мира. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в еврокубках.

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