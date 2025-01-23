«Предполагаем, они проверяли, действительно ли мы едем в их страну» 1 23.01.2025, 19:55

2,008

Минчанке аннулировали визу через пару месяцев после выдачи.

В январе Марина с мужем планировали съездить в Европу. Под поездку они получили болгарский шенген. Все шло по плану, однако за день до выезда им на почту пришло письмо из посольства. В нем сообщалось, что их визы аннулированы. Семья предполагает, что это связано с отменой брони отеля, пишет «Зеркало».

Марина с мужем из Минска. В 2024 году они обратились к посреднику за помощью в оформлении шенгена. Визу семье нужно было получить поскорее, поэтому в фирме им предложили два варианта. Первый — обратиться в консульство Испании. Но, как вспоминает Марина, для этого понадобилось бы либо «пару недель подождать», либо самим съездить с документами в Москву. Второй — подать документы на болгарский шенген в Минске. На нем супруги и остановились.

— Болгары тогда давали визы очень хорошо, — вспоминает собеседница. — Отказов практически не было.

На подачу семью записывало агентство. Они же оплачивали бронь отеля в Болгарии. Операцию делали с российского счета, из-за чего в визовом центре к паре возникли вопросы.

— Для доказательства, что оплата действительно прошла, у нас попросили подтверждение из банка. Мы его предоставили, — продолжает Марина. — Девочки взяли документы, но предупредили: ситуация стремная, скажем так. То есть на брони акцент был сделан еще тогда.

Несмотря на это, через месяц семью ждали хорошие новости: визы им дали. Причем на тот срок, который они просили. В общей сложности за услуги посредника вместе с консульским сбором они заплатили 1000 рублей.

Поездка была запланирована на январь, с этого месяца шенген и начинал действовать. Воспользоваться им можно было в течение нескольких месяцев.

— В декабре знакомые рассказали, что были ситуации, когда люди приезжали на границу и их разворачивали. Говорили: «Ваши визы аннулированы». Я написала в агентство, чтобы уточнить, правда ли такое случается? — вспоминает минчанка. — Они ответили, что такое действительно сейчас иногда происходит. Сказали, если в нашем отношении решили произвести проверку и аннулировать наш шенген, то нас известят по электронной почте. Поэтому попросили обязательно проверять имейл, а также папку «Спам» — смотреть, не приходило ли письмо.

«Предполагаем, они проверяли, действительно ли мы едем в их страну»

В январе 2025-го, когда казалось, что все хорошо, пара действительно получила письмо из консульства Болгарии. Произошло это за день до того, как их шенген начинал действовать. В письме было отмечено, что их визы аннулируются, так как «не было предоставлено обоснование цели и условий предполагаемого пребывания, а также «есть обоснованные сомнения относительно достоверности представленных подтверждающих документов или достоверности их контактов». На основании чего консульство сделало такой вывод, не указывается.

Марина сразу же написала в агентство. Там ей ответили, что «Болгария стала очень тщательно отслеживать именно целевое использование визы» и сделать с аннуляцией ничего нельзя.

— Мы начали выяснять у знакомых, у кого есть версии, почему так произошло. Так как речь идет про «целевое использование», предполагаем, они проверяли, действительно ли мы едем в их страну, — рассуждает собеседница. — Насколько помню, много лет назад уже такое было. Тогда от человека требовалось обязательно пересечь границу страны, чей шенген он получил, пожить там в гостинице. Слышала, итальянцы сейчас тоже об этом предупреждают тех, кто у них получал визы.

Женщина не скрывает, что они с мужем действительно не собирались в Болгарию. Семья планировала посетить Черногорию, куда белорусам виза не нужна. Однако, чтобы летать туда из Польши или Литвы, требовалось пересечь границу ЕС, для этого и нужен был шенген. Поэтому когда агентство-посредник предложило отменить бронь отеля, пара не была против. Когда точно посредник это сделал, Марина не знает. Предполагает, что сразу, как только клиенты получили визы.

— Подробности у агентства мы не уточняли, потому что нам требовалось срочно решать вопрос с поездкой, — отмечает собеседница.

Как в консульстве могли узнать, что семья не собирается в Болгарию? Ответа на этот вопрос белоруска не знает.

— Так как ехать мы собирались на машине, то предоставляли маршрут следования. В нем были указаны города, которые собирались проезжать. Думаю, связаться с отелями в этих городах и спросить, бронировали ли мы там что-то, не составило бы труда, — делится предположениями женщина. — Возможно, их насторожило, что поездка на небольшой срок, а добраться нам нужно до Болгарии.

Несмотря на сложную ситуацию, свои планы поехать в Европу семья все-таки осуществила. Правда, в Черногорию они летели с пересадками. Хотя надежда не делать такой крюк была. Получив отказ от консульства, Марина уточнила у агентства, смогут ли они снова подаваться на шенген. Там ответили, что да. По их мнению, самый быстрый вариант — записаться в Москве на испанскую визу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com