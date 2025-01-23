Трамп: Цену на нефть надо снизить

Трамп: Цену на нефть надо снизить1
- 23.01.2025, 19:58
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По словам президента США, после этого война РФ в Украине закончится.
Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине закончится, если упадет цена на нефть. Такое мнение он озвучил 23 января в своем выступлении по видеосвязи на форуме в Давосе.
— Я попрошу Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цену нефти. Ее надо снизить! — сказал Трамп. — Если цена [на нефть] упадет, война России и Украины закончится немедленно! Сейчас цена достаточно высока, чтобы эта война продолжалась. Надо снизить цену нефти, надо закончить эту войну.
Он также подчеркнул, что его команда «уже работает» над достижением «договоренности о прекращении огня между Россией и Украиной».
Президент США также намерен попросить Саудовскую Аравию увеличить инвестиции в США до $1 трлн.