Трамп: Цену на нефть надо снизить 1 23.01.2025, 19:58

1,682

Фото: Bloomberg

По словам президента США, после этого война РФ в Украине закончится.

Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине закончится, если упадет цена на нефть. Такое мнение он озвучил 23 января в своем выступлении по видеосвязи на форуме в Давосе.

— Я попрошу Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цену нефти. Ее надо снизить! — сказал Трамп. — Если цена [на нефть] упадет, война России и Украины закончится немедленно! Сейчас цена достаточно высока, чтобы эта война продолжалась. Надо снизить цену нефти, надо закончить эту войну.

Он также подчеркнул, что его команда «уже работает» над достижением «договоренности о прекращении огня между Россией и Украиной».

Президент США также намерен попросить Саудовскую Аравию увеличить инвестиции в США до $1 трлн.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com