закрыть
23 января 2025, четверг, 20:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп: Цену на нефть надо снизить

1
  • 23.01.2025, 19:58
  • 1,682
Трамп: Цену на нефть надо снизить
Фото: Bloomberg

По словам президента США, после этого война РФ в Украине закончится.

Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине закончится, если упадет цена на нефть. Такое мнение он озвучил 23 января в своем выступлении по видеосвязи на форуме в Давосе.

— Я попрошу Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цену нефти. Ее надо снизить! — сказал Трамп. — Если цена [на нефть] упадет, война России и Украины закончится немедленно! Сейчас цена достаточно высока, чтобы эта война продолжалась. Надо снизить цену нефти, надо закончить эту войну.

Он также подчеркнул, что его команда «уже работает» над достижением «договоренности о прекращении огня между Россией и Украиной».

Президент США также намерен попросить Саудовскую Аравию увеличить инвестиции в США до $1 трлн.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов
Поздравление из Кремля
Поздравление из Кремля Виталий Портников
Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина
Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип