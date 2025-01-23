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Под Новогрудком продают старинную усадьбу Хрептовичей

  • 23.01.2025, 20:13
Под Новогрудком продают старинную усадьбу Хрептовичей

В ней работали поэты Ян Чечот, Владислав Сырокомля и Адам Мицкевич.

В Беларуси на аукционе продают сохранившуюся часть усадьбы XVIII века, которую построил канцлер Великого княжества Литовского Иоахим Хрептович. Она находится в деревне Щорсы Новогрудского района.

Объявление на Белорусской универсальной товарной бирже заметил портал blizko.by.

Сам усадебный дом не сохранился – от него остались только подвалы. Здание, которое продают на аукционе, – библиотека с балконом на четырех колоннах.

Хрептович собрал около 6000 томов и старинных рукописей. В эту библиотеку приезжали работать Ян Чечот, Владислав Сырокомля и Адам Мицкевич.

Лот на аукционе называется «Здание неустановленного типа». Год постройки указан 1730-й. Также отмечено, что предмет торгов – это материальная недвижимая историко-культурная ценность.

Начальная цена – Br184 тыс., первый шаг составляет Br9,2 тыс. Получается, что приобрести библиотеку можно минимум за Br193,2 тыс.

Торги назначены на 27 февраля. Заявление можно подать до 24-го числа.

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