Под Новогрудком продают старинную усадьбу Хрептовичей
- 23.01.2025, 20:13
В ней работали поэты Ян Чечот, Владислав Сырокомля и Адам Мицкевич.
В Беларуси на аукционе продают сохранившуюся часть усадьбы XVIII века, которую построил канцлер Великого княжества Литовского Иоахим Хрептович. Она находится в деревне Щорсы Новогрудского района.
Объявление на Белорусской универсальной товарной бирже заметил портал blizko.by.
Сам усадебный дом не сохранился – от него остались только подвалы. Здание, которое продают на аукционе, – библиотека с балконом на четырех колоннах.
Хрептович собрал около 6000 томов и старинных рукописей. В эту библиотеку приезжали работать Ян Чечот, Владислав Сырокомля и Адам Мицкевич.
Лот на аукционе называется «Здание неустановленного типа». Год постройки указан 1730-й. Также отмечено, что предмет торгов – это материальная недвижимая историко-культурная ценность.
Начальная цена – Br184 тыс., первый шаг составляет Br9,2 тыс. Получается, что приобрести библиотеку можно минимум за Br193,2 тыс.
Торги назначены на 27 февраля. Заявление можно подать до 24-го числа.