Цены на нефть упали после заявлений Трампа в Давосе 23.01.2025, 20:14

Президент США заявил, что намерен снизить цены на «черное золото».

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 1,21%, до $78,05 за баррель, свидетельствуют данные на 19:39 по Минску. К 19:55 по Минску падение замедлилось до 0,7%, нефть торговалась по $78,45 за баррель.

Котировки начали снижаться после заявлений президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трамп сообщил, что собирается попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть. Это, по мнению американского президента, поможет завершить войну РФ в Украине.

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