В Могилеве установили экспериментальные светофоры 4 23.01.2025, 20:31

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Они светятся белым.

На двух перекрестках в Могилеве (Загородное шоссе — Белыницкого-Бирули и проспект Пушкина — улица Гагарина) установили экспериментальные секции светофоров. Сигнал представляет собой силуэт машины и восклицательный знак, которые мигают, пишет «Могилев онлайн».

Дополнительная секция загорается при зеленом свете светофора. Зачем? Все просто — при повороте на перекрестках машины должны пропускать пешеходов, однако практика показывает, что это происходит не всегда.

Сигнал с восклицательным знаком предупреждает пешеходов внимательнее следить за ситуацией на дороге на таких опасных пересечениях.

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