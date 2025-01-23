Барбадос и Панама лишат своего флага более 100 танкеров теневого флота Путина 4 23.01.2025, 20:33

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Страны присоединяются к санкциям ведущих западных стран.

К санкциям ведущих западных стран против России стали присоединяться небольшие, но влиятельные в мире морского судоходства государства. Они намерены лишить своего флага десятки танкеров, перевозящих российскую нефть.

Судовой реестр Барбадоса сообщил, что до конца января потребует от 46 судов снять свой флаг, так как они оказались под санкциями Великобритании, сообщает Bloomberg. Реестр ведется в Лондоне, и, по словам его генерального директора Джованни Чинильо, в Барбадосе санкции против России не действуют, но он следует правилам Великобритании из-за хороших отношений между двумя государствами. При этом Барбадос не будет снимать свой флаг с танкеров, попавших под санкции США, если они не находятся под санкциями Великобритании. Но из 46 попавших под запрет судов 14 также находятся под американскими ограничениями.

Морское управление Панамы недавно сообщило, что начало исключение из судового реестра 68 судов, попавших под санкции США. Такое решение было принято после того, как в конце прошлого года Панама приняла правило о следовании санкциям США, Евросоюза, Великобритании и ООН. Тогда же она отняла свой флаг у четырех СПГ-танкеров, принадлежавших сингапурским компаниям и связанным с проектом «Арктик СПГ 2», против которого ввели санкции США.

Барбадос считается одним из самых авторитетных государств мира, предоставляющих регистрацию для судов. Страны, разрешающие плавать под своим флагом, играют ключевую роль в обеспечении стандартов безопасности на море. Из-за санкций российским кораблям все чаще приходится перерегистрироваться в отдаленных юрисдикциях и менять владельцев, чтобы их было сложно отследить.

Согласно морской базе данных Equasis, некоторые суда, исключенные из реестра Барбадоса, уже зарегистрировались в других странах, включая такие африканские государства, как Танзания и Сан-Томе и Принсипи. Хотя большинство, если не все суда находят новые места для регистрации, потребность постоянно скрываться увеличивает расходы, усложняет логистику и лишает корабли качественных услуг.

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