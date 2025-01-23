Трамп: Мы надеемся, что Китай поможет остановить войну между Украиной и РФ

Трамп: Мы надеемся, что Китай поможет остановить войну между Украиной и РФ3
- 23.01.2025, 21:11
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Он считает, что объединив усилия можно будет положить этому конец.
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на поддержку Китая в прекращении войны между Украиной и Россией. Он считает, что объединив усилия можно будет положить этому конец.
Об этом Дональд Трамп заявил в своем выступлении на экономическом форуме в Давосе.
Президент США заявил о необходимости справедливых отношений между США и Китаем, подчеркнув, что накопленный торговый дефицит с этой страной в 1,1 трлн долларов является неприемлемым.
«На самом деле он был человеком (глава Китая Си Цзиньпин, - прим.), который мне позвонил. Я считаю, у нас будут замечательные отношения. Все чего мы хотим это равенство, равные правила игры. Нам не нужно, чтобы у нас были замечательные отношения. Мы хотим просто, чтобы они были справедливыми», - отметил Трамп.
Он также подчеркнул, что, несмотря на влияние пандемии COVID-19, которая началась в Ухане, США и Китай должны сохранять эффективное взаимодействие.
В то же время Трамп вспомнил о роли Китая в остановке войны между Украиной и Россией.
«Мы надеемся, что Китай поможет нам остановить войну между Украиной и Россией. Я упомянул об этом, кстати, во время телефонного звонка с президентом Си. Надеюсь, мы сможем объединить усилия и положить этому конец», - сказал он.