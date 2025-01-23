Леонид Невзлин: Обрушение цен на нефть может стать серьезным ударом по Путину Леонид Невзлин

23.01.2025, 21:37

Леонид Невзлин

Падение цен на нефть стало одной из причин, которые привели к краху СССР.

Дональд Трамп во время выступления в Давосе по видео заявил, что будет добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть, в том числе для давления на Россию по Украине.

По его словам, если цена на нефть упадет, то война в Украине закончится.

В свое время падение цен на нефть после того, как Саудовская Аравия резко нарастила добычу, стало одной из тех причин, которые привели к краху Советского Союза. СССР лишился значительной части валютного потока, при этом оставался крупнейшим импортером зерна.

Сейчас РФ не зависит от импорта продовольствия, зерна в первую очередь. Однако ее бюджет все так же на значительную часть пополняется за счет экспорта энергоносителей. Обрушение цен может стать еще одним серьезным ударом по Путину и его желанию вести войну.

Леонид Невзлин, telegram

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