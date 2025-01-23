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Сколько белорусов в прошлом году получили убежище в Литве

  • 23.01.2025, 21:51
Сколько белорусов в прошлом году получили убежище в Литве

Цифру озвучили в Департаменте миграции соседней страны.

Белорусы остаются наиболее частыми просителями убежища в Литве, сообщает Департамент миграции.

В ведомстве отметили, что в первой половине 2024 года к ним от белорусов поступило 87 прошений о предоставлении убежища, во втором полугодье — 54. Всего же за прошлый год в Департамент миграции поступило от иностранцев 362 таких обращения.

Напомним, по состоянию на 1 января 2025 года в Литве проживало почти 218 тысяч иностранцев. Тройка лидеров не изменилась. Больше всего в Литве проживает украинцев — 77 080, белорусов — 57 511, россиян — 14 978.

За год число белорусов с ВНЖ в Литве снизилось на 4656, а за месяц, в сравнении с 1 декабря 2024 года, — на 1893 человек.

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