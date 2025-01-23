Сколько белорусов в прошлом году получили убежище в Литве
- 23.01.2025, 21:51
Цифру озвучили в Департаменте миграции соседней страны.
Белорусы остаются наиболее частыми просителями убежища в Литве, сообщает Департамент миграции.
В ведомстве отметили, что в первой половине 2024 года к ним от белорусов поступило 87 прошений о предоставлении убежища, во втором полугодье — 54. Всего же за прошлый год в Департамент миграции поступило от иностранцев 362 таких обращения.
Напомним, по состоянию на 1 января 2025 года в Литве проживало почти 218 тысяч иностранцев. Тройка лидеров не изменилась. Больше всего в Литве проживает украинцев — 77 080, белорусов — 57 511, россиян — 14 978.
За год число белорусов с ВНЖ в Литве снизилось на 4656, а за месяц, в сравнении с 1 декабря 2024 года, — на 1893 человек.