ВСУ наступают в Курской области? 4 23.01.2025, 21:57

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Россияне сообщают об одной из крупнейших воздушных атак на Курск.

В Курской области РФ в четверг, 23 января, слышны звуки взрывов. Пропагандистское российское агентство РИА «Новости» пишет о работе ПВО, ссылаясь на оперштаб региона.

Российский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» пишет об одной из крупнейших воздушных атак на Курск. Там также заявляют о «работе ПВО», передает New Voice.

Telegram-канал «Жесть Курск» заявляет, что в Пристенском районе слышен звук пролета БПЛА.

В то же время в Telegram-канале Типичный Курск заявляют об «одном из самых массовых налетов в последнее время». Там также жалуются на большое количество БПЛА в области.

На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о том, что уже около полугода ВСУ находятся в Курской области России, где проводят операцию. Он также анонсировал наступление на территории РФ.

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