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Трамп заявил о планах снизить корпоративный налог в США до 15%

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  • 23.01.2025, 22:09
Трамп заявил о планах снизить корпоративный налог в США до 15%

Если компании переведут производство в США.

Налог на прибыль юридических лиц для американских международных компаний будет снижен до 15%, если они переведут производство в США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе по видеосвязи.

«Мы также, вероятно, вернемся к годовому вычету, который мы вводили ранее, и это дало потрясающий эффект. <...> Мы снова введем его, когда будем обновлять налоговый план Трампа», — сказал он.

Глава администрации США также отметил, что для принятия его нового плана потребуется согласие демократов, однако он выразил уверенность в достижении соглашения.

Сегодня налог на доходы корпорации в США составляет 21%. Он был снижен до этого показателя с 35% в первый президентский срок Трампа.

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