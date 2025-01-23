Ученый: В Беларуси произошло изменение границ агроклиматических областей

Ученый: В Беларуси произошло изменение границ агроклиматических областей3
- 23.01.2025, 22:11
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Из-за потепления климата.
Из-за потепления климата в Беларуси произошло изменение границ агроклиматических областей. Такие данные на отраслевой научно-практической конференции привел заместитель директора по научной работе РУП «ЦНИИКИВР» (Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов), кандидат технических наук Александр Басаревский, передает БелТА.
Северная область распалась, а на юге образовалась новая — более теплая. Она продолжает увеличиваться по площади.
— Прогноз Всемирной метеорологической организации на ближайшие 5 лет далек от оптимизма и обещает рост глобальных температур до рекордных уровней", — добавил Александр Басаревский.
Негативному воздействию подвергаются водные ресурсы. За последние десять лет наблюдается снижение водности рек, особенно в бассейне реки Припять. Увеличение повторяемости и продолжительности засушливого периода приводят к падению уровней воды, что сказывается на качестве водных ресурсов. Возможны изменения водной флоры и фауны.
Александр Басаревский отметил, что природно-климатические изменения представляют собой одну из самых актуальных и сложных проблем современности, оказывая значительное влияние на экологические, экономические и социальные системы стран по всему миру.
— Повышение среднегодовых температур, изменение режима осадков, увеличение частоты экстремальных погодных явлений могут оказывать серьезное воздействие на различные сектора экономики. Среди них особую уязвимость демонстрируют сельское и лесное хозяйство, которые играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности, сохранении биоразнообразия, — сказал Александр Басаревский.
По его словам, исследования климата указывают на отчетливый рост средней температуры за последние 30−40 лет и снижение количества осадков в течение периода вегетации.
— С увеличением углеводородных выбросов процесс может пойти еще быстрее, — сказал Александр Басаревский, добавив, что все больше отмечается «сезонная непредсказуемость».